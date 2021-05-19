Москва, , 08:11 — REGNUM Порядка семи миллионов граждан России не могут выехать за границу из-за долгов, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что это составляет примерно треть от общего числа граждан с долгами, всего в России долги имеют 18,9 млн человек. В прошлом году их было на два миллиона меньше.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) напомнили, что невыездными считаются люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а период просрочки — 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы судебных приставов, с января по март 2021 года приставы вынесли свыше 3,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников. Из них 255 тыс. были составлены в отношении лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов.

Всего с невыездных должников с января по март удалось взыскать более 9 млрд рублей. Наиболее часто право на выезд из страны ограничивают в отношении лиц, имеющих долги по алиментам, кредитам и за услуги ЖКХ.

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