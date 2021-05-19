Курган, , 08:10 — REGNUM В Курганской области в мае 2021 года рост доходов консолидированного бюджета региона по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 18%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По данным финансового управления Зауралья, по налогу на прибыль организаций рост составил 25%, по налогу на доходы физических лиц — 9%, по акцизам — 35%. Меж тем расходы увеличились на 21%.

«Средства были направлены в том числе на ремонт и оборудование для больниц, школ, детских садов. А также на первостепенные хозяйственные вопросы — коммунальное хозяйство и инфраструктуру», — отметили в региональном ведомстве.

По состоянию на 1 мая 2021 года консолидированный бюджет Курганской области исполнен с профицитом 1,7 млрд рублей. При этом Курганской области удаётся сохранять на прежнем уровне госдолг.