Иркутск, , 08:09 — REGNUM В Приангарье наблюдается увеличение количества случаев горения сухой растительности и мусора. Как сообщает 19 мая ГУ МЧС РФ по Иркутской области, только за последние сутки в населенных пунктах произошло 37 пожаров, в 21 случае горели мусор и сухая растительность.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в населённых пунктах и в лесах.

«С начала пожароопасного периода в Иркутской области зарегистрировано семь случаев перехода огня от палов травы и сжигания мусора на строения, в том числе жилые дома, и четыре случая возгорания лесных массивов из-за горения сухой растительности», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 18 мая, в Иркутской области произошло два природных пожара, оба — в Братском районе. Их общая площадь составила 24,6 га, из которых 18 га — не лесные территории.

Читайте также: В Приангарье за сутки выгорела территория, размером почти в 25 гектаров