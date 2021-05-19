Берлин, , 08:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 11 040 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 3 614 095.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 284 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 86 665.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 3,340 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (789 321 заразившийся), Бавария (628 742) и Баден-Вюртемберг (480 953).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки был выявлен 6381 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.