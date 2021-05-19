Хабаровск, , 08:50 — REGNUM Субсидию на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока вновь получат муниципалитеты Хабаровского края. В 2021 году на эти цели в бюджете предусмотрено более 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе регионального правительства.

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Субсидии получат 12 районов. Деньги муниципалитеты планируют направить на оказание поддержки общинам коренных народов, оздоровление детей в загородных лагерях отдыха, поддержку народно-художественных промыслов, реализацию мероприятий по развитию образования, культуры коренных народов

В этом году за счёт субсидий приобретут солнечные и портативные электростанции. Кроме того, в июне в Верхнебуреинском районе проведут фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын», а в Охотском районе — межрегиональный этнокультурный фестиваль коренных народов «Инэн окат» (Живая река).

Также средства будут направлены на обеспечение питанием, одеждой и обувью детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни.

В 2020 году из краевого бюджета было выделено КМНС 19,8 млн рублей. Поддержку получили 10 муниципальных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, родовая община нивхов «Наньво» обратилась с иском в суд к Федеральному агентству по рыболовству и Министерству финансов РФ и выиграла его. Решение суда вступило в силу. Коренные малочисленные народы отсудили у государства 28,3 млн рублей, писало ИА Sakh.com.