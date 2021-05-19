Москва, , 08:07 — REGNUM С открытия Мосбиржи 18 мая курс доллара снижался до 73,59 руб. на фоне повышения цен на нефть выше $70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупатели не смогли закрепиться выше психологического уровня, став фиксировать прибыль от длинных позиций.

Цена на нефть марки Brent обвалилась на 4%, до $67,25. Курс доллара подскочил до 73,94 руб. и потом на отскоке цен на нефть до $68,85 снизился до 73,54 руб.

К евро и британцу рубль закрылся снижением на фоне их укрепления на глобальном валютном рынке из-за общего ослабления доллара.

По итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,14%, до 73,70 руб. Пара евро/доллар повысилась на 0,51%, до 90,13 руб., фунт/рубль — на 0,12%, до 104,52 руб.

Сегодня, 19 мая, на торгах в Азии нефть стоит $67,99 (-0,67%). Утренняя сессия на Мосбирже открылась небольшим ростом по доллару США. Для рубля падение цен на нефть является негативным фактором, но он сейчас находится на втором плане.

Участники внутреннего валютного рынка ждут результатов переговоров Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которые состоятся 19−20 мая.

От их встречи будет зависеть исход встречи между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джозефом Байденом.

Из-за этого рубль реагирует на укрепление нефти и игнорирует ее ослабление. Цель 72,65 руб. остается актуальной. Налоговый период оказывает дополнительную поддержку.

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