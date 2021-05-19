Чебоксары, , 08:07 — REGNUM В Чувашии на предварительное голосование «Единой России» для участия в выборах депутатов Государственной думы зарегистрировались 49 человек. Большинство претендентов — депутаты и бюджетники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Только по партийному списку хотят участвовать в выборах в нижнюю палату федерального парламента 13 человек. А с учётом того, что многие заявились на праймериз и по списку, и по округу, — их число достигает 30. В Чебоксарском одномандатном округе с учётом «списочников» — 19 претендентов, в Канашском — 17.

В праймериз участвуют три действующих депутата Госдумы от Чувашии: Николай Малов, Алена Аршинова и Леонид Черкесов. Заявились и депутаты Госсовета Чувашии: Дмитрий Арсютов, Инна Исаева и Петр Краснов. Помимо них, в предварительном голосовании участвуют девять депутатов городского и районного уровней, из которых можно выделить финалиста конкурса «Учитель года России» (2000 год), депутата собрания депутатов Аликовского района Владислава Волкова.

От правительства «делегированы» министр сельского хозяйства Сергей Артамонов и министр образования Алла Салаева. В ряды участников попал советник министра экономического развития России Александр Индюков. Также зарегистрированы экс-министр здравоохранения Владимир Викторов и бывший министр образования Юрий Исаев.

В числе участников праймериз также представлены врачи, работники системы образования, руководители предприятий.