Москва, , 08:07 — REGNUM По итогам апреля 2021 года российские дилеры реализовали 1329 автобусов — на 160% больше, чем в апреле 2020 года. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Основной объём продаж в стране обеспечил сегмент российских автобусов. В прошлом месяце в России было куплено 1253 новых автобуса местного производства — на 163% больше, чем год назад, когда было приобретено 476 автобусов. Что же касается автобусов иностранных компаний, то их продажи составили всего 76 единиц, что на 111% больше, чем в апреле прошлого года, когда дилерам удалось продать 76 единиц такой техники.

За первые четыре месяца 2021 года на российском рынке было продано 3945 автобусов — на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них автобусов-иномарок было куплено 272 штуки (-33,3%), а российских автобусов — 3673 штуки (+3,3%).

Чаще всего в январе — апреле приобретались автобусы марок «ПАЗ», «НЕФАЗ», «ЛИАЗ» и «УРАЛ».

Напомним, в первом квартале 2021 года на вторичном рынке РФ было приобретено 3,7 тыс. автобусов (без учета LCV). Это на 30,9% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

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