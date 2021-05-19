Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:07 — REGNUM В школе №26 города Новокузнецка 11 ее учеников отравились неизвестным газом. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.

«В Новокузнецке в школе распылили неизвестное вещество, предположительно, баллончик газовый, и одиннадцать человек уже увезли в больницу с признаками легкого отравления», — приводит сообщение РИА Новости.

Также уточняется, что в настоящее время на месте происшествия дежурит Центр медицины катастроф и четыре бригады скорой помощи. При этом отмечается, что у госпитализированных с отравлением детей перед отправлением их в медучреждение наблюдалось состояние средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая стало известно, что в Сенгилеевском районе Ульяновской области при ремонте теплохода три человека отравились парами топлива, один из них упал в топливный отсек.