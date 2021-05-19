Самара, , 08:03 — REGNUM Уголовное дело по признакам оставления в опасности двухнедельного мальчика возбуждено в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что рано утром 9 апреля 2021 года в г. Самара на ул. Победы в арке между домами, был обнаружен ребенок примерно двухнедельного возраста. Мальчик был завернут в розовую пеленку, фиолетовую майку и синюю джинсовую куртку.

Отмечается, что сейчас его здоровье вне опасности. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей оказать помощь в поиске лиц, которые причастны к данному преступлению. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура Самарской области проверяет информацию о ненадлежащих условиях воспитания детей в Самарском пансионате для детей-инвалидов.