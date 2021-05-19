Вашингтон, , 08:04 — REGNUM Пентагон начнёт мониторинг страниц американских военнослужащих в социальных сетях для выявления их возможной склонности к экстремизму. Об этом со ссылкой на внутренний документ Министерства обороны США 18 мая сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, военное ведомство при посредничестве частных компаний готовится запустить соответствующую программу, разработка которой ведётся под контролем старшего советника главы Пентагона Бишопа Гаррисона. Отмечается, что экспертная система по ключевым словам будет непрерывно отслеживать публикации военных в социальных сетях.

Сформировать рабочую группу, которая займётся борьбой с экстремистскими взглядами и настроениями в вооружённых силах, в апреле поручил министр обороны США Ллойд Остин. Прежде всего Пентагон планирует активизировать работу по выявлению потенциального рекрутирования военнослужащих экстремистскими группировками.

Напомним, что среди участников незаконного январского вторжения в Конгресс сторонников бывшего президента США Дональда Трампа оказалось немало американских военнослужащих и военных ветеранов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден назвал главной террористической угрозой для Соединённых Штатов сторонников идеи белого превосходства.

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