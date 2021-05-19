Владивосток, , 08:44 — REGNUM В рамках Тихоокеанского туристского форума 27 мая в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке пройдёт обучающий семинар по обязательной аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников — участникам расскажут про «национальный туристский маршрут», как правильно подготовиться к аттестации, где пройти обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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С 1 июля 2022 года вступает в силу федеральный закон, определяющий порядок обязательной аттестации, работающих в турбизнесе. Ростуризм будет вести единый открытый реестр аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников и организаций, имеющих право на их аттестацию и публиковать их онлайн.

Иностранцам запрещается вести в России экскурсионную деятельность и работать гидом-переводчиком.

«Ситуация с нелегально работающими экскурсоводами, гидами-переводчиками и инструкторами-проводниками довольно сильно ударяет по имиджу нашего региона и по безопасности туристов. Вопрос об обязательной аттестации стоял давно. Внесенные в законодательство изменения действительно нужны для нашего турбизнеса. На предстоящем семинаре наша задача — разъяснить все нюансы проведения аттестации. Мы призываем не бояться грядущих изменений, но легальность работы стоит во главе угла», — пояснила нововведения директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич.

Организаторы форума подготовили интересную программу: будут выступать приглашенные эксперты, пройдут мастер-классы и дискуссионные площадки, полезные для всех представителей турсообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Свердловской области приняло закон об ужесточении правил работы гидов и экскурсоводов.