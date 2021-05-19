Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Во время мощной грозы, разразившейся в Петербурге вечером 18 мая, выпало 33 мм осадков, что составляет около 72% от месячной нормы осадков. Сегодня, 19 мая, Северная столица остаётся в зоне действия циклона. Об этом сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что с начала мая в Петербурге выпало уже 93 мм осадков.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень на Невскогм проспекте

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«С таким показателем май 2021 года уже делит второе место среди самых влажных последних весенних месяцев с маем 2014 года, а с учетом сегодняшних дождей и опередит его», — констатировал специалист. Пока что самым дождливым маем в истории Петербурга остается май 2003 года, когда выпало 127 мм осадков. В те дни город отмечал своё 300-летие.

Погоду в Северной столице в настоящее время определяет центральная часть циклонического вихря. Сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура воздуха в Петербурге составит +24…+26°, по Ленинградской области +24…+29°, на западе Ленобласти будет +18…+23°. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, порывистый.

Напомним, вечером 18 мая из-за сильного ветра в Петербурге пострадали два человека, которых травмировала сорванная кровля, были повреждены не менее 14 автомобилей, падали деревья и светофоры.