Энтеббе, Уганда, 19 мая 2021, 07:56 — REGNUM Пожар произошел на территории международного аэропорта «Энтеббе» в Уганде, сообщает пресс-служба угандийского управления гражданской авиации.
По предварительным данным, пожар произошел 19 мая на территории топливной компании, которая принадлежала аэропорту. Возгорание удалось ликвидировать, и работа воздушной гавани была возобновлена.
«Инцидент с пожаром на топливной фирме в международном аэропорту «Энтеббе», произошедший днем, разрешен. Деятельность аэропорта возобновлена в прежнем объеме», — отметили в управлении гражданской авиации Уганды.
Отмечается, что авиарегулятор не указал, какой ущерб аэропорту был нанесен из-за возгорания.