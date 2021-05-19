Энтеббе, Уганда, , 07:56 — REGNUM Пожар произошел на территории международного аэропорта «Энтеббе» в Уганде, сообщает пресс-служба угандийского управления гражданской авиации.

По предварительным данным, пожар произошел 19 мая на территории топливной компании, которая принадлежала аэропорту. Возгорание удалось ликвидировать, и работа воздушной гавани была возобновлена.

«Инцидент с пожаром на топливной фирме в международном аэропорту «Энтеббе», произошедший днем, разрешен. Деятельность аэропорта возобновлена в прежнем объеме», — отметили в управлении гражданской авиации Уганды.

Отмечается, что авиарегулятор не указал, какой ущерб аэропорту был нанесен из-за возгорания.