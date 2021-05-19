Курган, , 07:56 — REGNUM Из Курганской области в Тюменскую отправился сводный отряд пожарных и спасателей для оказания помощи в ликвидации природных пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Зауралью.

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В составе командированной команды 27 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, в Тюменской области с конца апреля бушуют лесные и ландшафтные пожары. Ежедневно огонь проходит свыше тысячи гектар. Ранее на помощь тюменским пожарным прибыли коллеги из ХМАО, ЯНАО, Забайкалья и Хакасии.