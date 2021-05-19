Кемерово, , 07:53 — REGNUM В арбитраж Кемеровской области поступил еще один банкротный иск к угольной компании «Южный Кузбасс» из дивизиона группы «Мечел». Судья Екатерина Поль рассмотрит претензии кредитора 31 мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск от московского ООО «Беско» был подан к ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» 13 мая 2021 года. Заявление мотивировали просроченным свыше трёх месяцев долгом «в размере 98 164,82 евро», подтвержденным решением арбитража от декабря 2020 года.

В качестве арбитражного управляющего предлагается Сергей Суворов — член ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Напомним, в марте 2021 года горно-металлургический холдинг «Мечел» сообщил о том, что просрочил исполнение долговых обязательств. На декабрь 2020 год обязательства группы превысили общую сумму активов на 230,671 млрд рублей. В холдинге более 50% в собственности председателя совета директоров Игоря Зюзина.

В 2020—2021 годы было сделано несколько попыток инициировать банкротные дела в отношении предприятий дивизиона. Среди них были ООО «Мечел-Энерго», ООО «Мечел-Инжиниринг» и «Южный Кузбасс». При этом к последнему ООО за два года уже было подано четыре иска. В марте 2021 года без рассмотрения суд оставил последний из них.

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