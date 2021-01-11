Кемерово, 19 мая, 2021, 07:53 — ИА Регнум. В арбитраж Кемеровской области поступил еще один банкротный иск к угольной компании «Южный Кузбасс» из дивизиона группы «Мечел». Судья Екатерина Поль рассмотрит претензии кредитора 31 мая 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Иск от московского ООО «Беско» был подан к ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» 13 мая 2021 года. Заявление мотивировали просроченным свыше трёх месяцев долгом «в размере 98 164,82 евро», подтвержденным решением арбитража от декабря 2020 года.

В качестве арбитражного управляющего предлагается Сергей Суворов — член ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Напомним, в марте 2021 года горно-металлургический холдинг «Мечел» сообщил о том, что просрочил исполнение долговых обязательств. На декабрь 2020 год обязательства группы превысили общую сумму активов на 230,671 млрд рублей. В холдинге более 50% в собственности председателя совета директоров Игоря Зюзина.

В 2020—2021 годы было сделано несколько попыток инициировать банкротные дела в отношении предприятий дивизиона. Среди них были ООО «Мечел-Энерго», ООО «Мечел-Инжиниринг» и «Южный Кузбасс». При этом к последнему ООО за два года уже было подано четыре иска. В марте 2021 года без рассмотрения суд оставил последний из них.

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