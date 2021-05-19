Иркутск, , 07:51 — REGNUM В Иркутской области за последние сутки, 18 мая произошло два природных пожара, оба — в Братском районе. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 13 км от поселка Новодолоново огонь перешел на незакрепленную за арендаторами территорию лесного фонда с земель иных категорий.

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В окрестностях поселка Турма пожар возник по вине местного населения на арендованном участке. Общая площадь этих очагов 24,6 га, из которых 18 га — не лесные. В тушении этих пожаров было задействовано 12 работников лесопожарных станций, шесть мобилизованных граждан и восемь единиц наземной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области зарегистрировано уже 54 пожара на общей площади 1093,2 га. С 17 мая особый противопожарный режим (ОПР) введен в лесах всего Приангарья.

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