19 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Презентация нового объединения – Украина, Грузия, Молдавия – или «Ассоциированного трио» по интеграции в Европу состоялась сразу после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд. Однако вступление в ЕС «трио» маловероятно, причем участие в этом объединении Украины лишь усложняет задачу остальным. Хотя в антироссийские планы Вашингтона инициатива вполне укладывается.

Станислав Тарасов, , 09:06 — REGNUM



ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда в Киеве министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Молдавии Аурелиу Чокой и Грузии Давид Залкалиани объявили о создании «Ассоциированного трио», целью которого является «дальнейшее усиление европейской интеграции трех стран», возникло множество вопросов. И первый: что это значит?

Кулеба сказал, что Европейский союз должен воспринимать объединение трех стран как новый серьезный проект на постсоветском пространстве. По словам Залкалиани, речь идет не о вступлении в ЕС, а о восстановлении единства с европейскими странами. В связи с этим он предлагает углубить сотрудничество в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В свою очередь Чокой утверждает, что подписанием меморандума они «подчеркивают свою заинтересованность в программе «Восточное партнерство» и готовы внести в него свой большой вклад». В то же время Кулеба уточнил, что «Украина, Грузия и Молдавия убеждены, что «Восточное партнерство» требует стратегического обновления», и «необходимо определить амбициозные цели, которые должным образом учтут европейские стремления восточных партнеров и их потенциал иметь глубокие отношения с ЕС». Но тогда почему Киев, Тбилиси и Кишинев не пригласили на свой саммит других членов «Восточного партнерства» и решили броситься в отрыв?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Оказывается, как говорит украинский эксперт Вячеслав Потапенко, «тот формат, который был заложен при создании «Восточного партнерства» в 2009 году, сама идея этой программы, которая декларировалась при ее создании, сегодня неактуальна», и «ситуация в странах — участницах этой инициативы — Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине — радикально изменилась». Что же касается Киева, Кишинева и Тбилиси, то они «уже находятся в «особых отношениях» с Евросоюзом, и им необходимы новые условия для сотрудничества и развития отношений с ЕС». В феврале 2021 года главы МИД Грузии, Молдавии и Украины уже обращались с коллективным письмом к руководству Евросоюза. Они призвали Брюссель перейти на новый этап сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство» и «углубить процесс интеграции». А теперь прощай «Восточное партнерство» и да здравствует «Ассоциированное трио»?

Многие европейские эксперты ранее полагали, что потенциально у Украины, Грузии и Молдавии по отдельности имеются на теоретическом уровне шансы стать членами ЕС. Киев пытался заполучить расположение Брюсселя выполнением всех заявленных требований. Молдавия дружит с Румынией, которая является членом ЕС, и с повестки не снята тема аншлюса с Бухарестом. Грузия добилась ассоциации с Евросоюзом и единого безвизового пространства. И ничего. Ничего не будет и с коалиционным демаршем «Ассоциативного трио», хотя бы потому, что у самого Евросоюза нет стремлений к расширению, не говоря уже о возможностях приема в состав стран по групповому признаку. Кроме того, в отношении членов новообразованного «Ассоциативного трио» действует принцип «слепой хромому помогает»: есть ЛНР, ДНР, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, то есть проблемы, которые не нужны Брюсселю. И дело не только в этом.

Бухарест seisdeagosto

Бывший советник президента Трампа по национальной безопасности и бывший посол США в ООН Джон Болтон в статье в американском издании National Review Украину, Грузию и Молдавию отнес к так называемой серой зоне на постсоветском пространстве, расположенной «между Россией и новыми границами НАТО». Внутри ее имеются реальные «замороженные» и зреют новые конфликты. «Почти совпадающие по времени июньские саммиты «Большой семерки» и НАТО в Лондоне и Брюсселе, каждый сам по себе, дают президенту Байдену возможность доказать, что он может предложить больше, чем уже побывавшую в употреблении риторику, — пишет Болтон. — И если в следующем месяце он не сможет нанести здесь необходимый удар, то впереди будут лежать проблемы и для Украины, и для Америки, и для Европы». Но как это соотносится и соотносится ли вообще с «Ассоциированным трио»?

В этой связи бросается в глаза то, что презентация нового объединения состоялась сразу после визита госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя по политическим делам Виктории Нуланд в Киев. Вступление в ЕС Украины, Грузии и Молдавии маловероятно, а участие в этом объединении Украины лишь усложняет задачу остальным. Но в антироссийские планы Вашингтона эта инициатива вполне укладывается. Если считать, что «трио» (или ось) создано при поддержке американцев, то следует ожидать, что они будут оказывать концентрированную помощь этому международному объединению по какой-то специальной программе НАТО как инструмент геополитического воздействия на Россию и закрытия так называемой серой зоны под прикрытием Брюсселя. Не случайно, считает грузинский эксперт Заал Анджапаридзе, «ЕС придерживается осторожной политики в отношение Грузии, Молдавии и Украины», а формат «трио», скорее всего, останется дипломатической инициативой этих трех стран», тем более что Молдавия пока сохраняет внеблоковый статус.

Виктория Нуланд Ssturner71

Хотя даже вступление в НАТО не является гарантией вступления в ЕС. Пример тому — Турция, которая отказывается от «суррогатного» членства в Евросоюзе. Есть и иной вариант. В апреле главы МИД Украины и Грузии уже договорились о координации действий для приближения стран к интеграции в ЕС и НАТО. Тогда речь шла об углублении сотрудничества ВМС обеих стран с черноморскими государствами НАТО. Кулеба говорил, что «членство Украины и Грузии в ЕС и НАТО — лишь вопрос времени». Теперь же новым форматом «трио» Киев, Тбилиси и Кишинев пытаются обратить на себя повышенное внимание Брюсселя. Получится ли?