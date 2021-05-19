Пермь, , 07:49 — REGNUM Правительством Пермского края утвердило проект мирового соглашение, которое Управление капитального строительства Прикамья (УКС) планирует заключить с компанией АО «РЖДстрой», ведущей строительство зоопарка в Перми, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В настоящее время в арбитражном суде рассматривает иск УКСа к подрядчику с требованием взыскания ущерба и неустойки из-за срыва сроков строительства первой очереди объекта. С конца 2019 года строительные работы приостановлены и не могут быть возобновлены до решения суда.

«В рамках процесса был установлен ряд спорных моментов между сторонами, касающихся в том числе качества проведения геодезических изысканий и проекта строительства, а также сроков исполнения контракта. Выяснение всех обстоятельств в суде сдвигает работы на неопределенный срок. Все это время недостроенные объекты первой очереди будут постепенно разрушаться под воздействием природных явлений. При этом перед региональными властями стоит задача в максимально сжатые сроки завершить строительство зоопарка, который должен будет соответствовать всем требованиям», — отметили в пресс-службе.

В минстрое региона подчеркнули, что по новому закону, вступившему в силу в 2020 году, действуют новые требования по содержанию животных. Новым нормам разработанный ранее проект зоопарка не соответствует. Это означает, что необходима корректировка документа. В противном случае зоопарк не смогут ввести в строй. Пермский край не получит разрешение на использовании зоопарка от Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Мировое соглашение с компанией «РЖДстрой», которое утвердило правительство, предполагает, что подрядчик самостоятельно и за свой счет организует обследование технического состояния объектов первой очереди и изменит проект. После получения положительного заключения госэкспертизы, предположительно уже до конца 2021 года, работы на объекте возобновятся. Планируется, что строительство завершится в 2023 году.

Напомним, первая очередь строительства зоопарка включает возведение 56 зданий и сооружений, внутриплощадочные сети протяженностью 64, 2 км.

Контракт на строительство зоопарка был заключен с ОАО «РЖДСтрой» в 2017 году. Предполагалось, что первая очередь строительства будет завершена в 2020 году. Однако в 2018 году на стройплощадке выявили нарушения. После обследования выяснилось, что 22 объекта находятся в работоспособном или ограниченно работоспособном состоянии, а девять — в аварийном.

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