Лондон, , 07:47 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Челси» голы забили защитник Антонио Рюдигер (47-я минута) и полузащитник Жоржиньо (66), реализовавший пенальти. У «Лестера» отличился форвард Келечи Ихеаначо (76).

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 67 очков. «Лестер» идёт на четвёртом месте с 66 очками.

Напомним, 15 мая «Лестер» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии.

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