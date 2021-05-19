Хабаровск, , 07:47 — REGNUM На форуме «ProДФО — Хабаровский край» в ходе пленарной дискуссии, посвященной вопросам создания пространства для самореализации молодёжи, 19 мая полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу пожаловались на недостаточную инфраструктуру для молодёжи на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Амурской области.

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Ученица медиашколы «Дальневосточный репортер», журналист Амурского областного телевидения Наталья Ткачук сказала Юрию Трутневу, что на Дальнем Востоке не хватает учреждений по работе с молодёжью. Она попросила с помощью национального проекта «Социальная активность» создать в регионе больше многофункциональных молодёжных центров.

«За четыре года в рамках программы «Дальневосточной единой субсидии» построили и реконструировали уже около тысячи разных объектов. Достаточно этого для Дальнего Востока? Нет, не достаточно. Нам всем надо понять — отставание в инфраструктуре складывалось не в новейшую историю, а в предыдущие года. Развивать социальную сферу мы обязательно будем», — ответил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «ProДФО — Хабаровский край» 19 мая на пленарной дискуссии, посвященной созданию пространства для самореализации молодёжи, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что остановить отток населения с Дальнего Востока не удалось, но в последние годы зафиксирован приток молодёжи в регион.