Дальнереченск, Приморский край, , 07:49 — REGNUM В Приморье компания «Доверие» выпустила первую партию лавочек из вторичного сырья по нацпроекту «Экология», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе краевого правительства.

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Сырье для изготовления лавочек получено после сортировки и обработки на мусоросортировочном комплексе в селе Солнечное Дальнереченского района.

Комплекс заработал в марте и первые десять лавочек были изготовлены в мае.

Они состоят на 40% из переработанного пластика и 60% из песка, что позволяет увеличить срок эксплуатации лавочек в несколько раз, по сравнению с деревянными. К тому же они не требуют покраски и не выгорают на солнце.

Весь процесс изготовления изделий из вторсырья занимает 24 часа.

Всего в Приморье работают три мусоросортировочных комплекса, через которые ежедневно проходят тонны вторсырья. Благодаря этому отобранный мусор приобретает вторую жизнь.

Переход на раздельный сбор отходов — одна из целей нацпроекта «Экология». Планируется, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожную карту реализации концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по утилизации продукции и упаковки утвердила российский вице-премьер Виктория Абрамченко.