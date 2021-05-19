Манчестер, Великобритания, , 07:42 — REGNUM «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На второй минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, а спустя восемь минут «горожане» остались в меньшинстве после удаления защитника Жоау Канселу. Несмотря на это, футболистам «Сити» удалось забить второй гол, отличился Филип Фоден.

Через две минуты «Брайтон» один мяч отыграл усилиями форварда Леандро Троссарда. А затем в течение четырёх минут два защитника, Адам Уэбстер (72) и Даниэл Бёрн (76), принесли «Брайтону» победу.

«Брайтон» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 41 очко. «Манчестер Сити», досрочно ставший чемпионом Англии, идёт на первом месте с 83 очками.

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