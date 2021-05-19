Чита, , 07:41 — REGNUM Предприятиям хлебопекарной промышленности Забайкальского края за два месяца перечислено 1,7 миллиона рублей в качестве субсидии на компенсацию части затрат на реализацию произведенной и реализованной продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.

По его словам, средства государственной поддержки, направленные на сдерживание цен, получили 16 хлебопёков из Читы, Борзинского, Краснокаменского, Забайкальского, Шилкинского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, по постановлению губернатора хлебопекам Забайкалья в общей сложности предстоит выплатить 8,6 миллиона рублей. Субсидия мукомолам на закупку продовольственной пшеницы составит 6,5 миллиона рублей.

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