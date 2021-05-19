Ульяновск, , 07:39 — REGNUM В Ульяновской области на фоне резкого увеличения случаев присасывания клещей выявлены заражённые энцефалитом паразиты и продолжаются акарицидные обработки территорий. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

По информации на 18 мая, в лаборатории исследовано 212 клещей, снятых с людей: в трёх случая выявлен антиген клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), в семи — ДНК боррелий.

В ведомстве подчёркивают, что не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. Для профилактики противоклещевой иммуноглобулин получили 95 человек. Ещё 1515 жителей привиты от КВЭ, включая 1030 детей.

Акарицидные обработки проведены на 150,4 гектара территорий при плане в 790 гектаров. Обрабатываются парки, общественные места, места детского отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 мая зарегистрировано 311 случаев присасывания клещей, в то время как неделей ранее клещей сняли с 88 жителей Ульяновской области.

Напомним, по 28 мая в Ульяновской области работает «горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита.

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