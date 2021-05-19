Вашингтон, , 08:05 — REGNUM В ходе торгов стоимость биткоина упала более чем на 10% и опустилась ниже уровня $40 тыс. Это следует из данных торговой площадки CoinDesk по состоянию на утро 19 мая.

По данным сервиса CoinDesk на 07:25 мск, курс биткоина снизился до $39,706 тыс. Падение криптовалюты на интервале 24 часа превысило 12%.

Резкое падение биткоина началось, когда основатель и глава компании Tesla Илон Маск объявил о прекращении приёма криптовалюты биткойн в качестве платы за производимые компанией электромобили в связи с недостаточно экологичным способом её получения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 18 мая стоимость криптовалюты биткоин возрастала до уровня более $45 тыс.

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