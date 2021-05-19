Хабаровск, , 07:35 — REGNUM На форуме «ProДФО — Хабаровский край» 19 мая на пленарной дискуссии, посвященной созданию пространства для самореализации молодёжи, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что остановить отток населения с Дальнего Востока не удалось, но в последние годы зафиксирован приток молодёжи в регион.

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«Молодёжь — это будущее Дальнего Востока. Потому что уже сегодня мы прежде всего сориентированы на то, чтобы для управления предприятиями, министерствами должны приходить молодые люди, должны приносить новую энергию в работу, должны развивать нашу страну», — цитирует Трутнева правительство Амурской области.

По словам полпреда на Дальнем Востоке созданы условия для самореализации не только молодёжи, но и всех слоев населения. В регионе реализуется 2,6 тыс. инвестиционных проектов, что позволило создать уже 70 тыс. рабочих мест. Более 90 тыс. человек получили бесплатные «дальневосточные гектары».

«Ворота абсолютно открыты. По сути дела, все меры поддержки, которые осуществляют сориентированы прежде всего на инициативных людей», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 19 мая стартовал Форум «ProДФО — Хабаровский край» — представители десяти регионов Дальнего Востока собрались, чтобы обсудить возможности для самореализации молодёжи макрорегиона.