Саутгемптон, Великобритания, , 07:35 — REGNUM «Лидс Юнайтед» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лидса» голы забили нападающие Патрик Бэмфорд на 73-й минуте и Тайлер Робертс на 95-й.

«Лидс Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 56 очков. «Саутгемптон» идёт на 14-м месте с 43 очками.

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