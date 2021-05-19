Абакан, , 07:34 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии выявлено 5247 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в республике подтверждено 32 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 мая в республиканском правительстве.

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Выздоровели 50 человек. С 1 января в Хакасии от COVID-19 излечились 4865 человек. Лечение в стационарах в настоящее время проходят 103 ковид-пациента, в том числе двое — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Хакасии выявили 29 случаев COVID-19.

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