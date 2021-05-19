Манчестер, Великобритания, , 07:32 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На 15-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани, перебросив вратаря с 40 метров. На 76-й минуте защитник «Фулхэма» Джо Брайан восстановил равновесие в счёте.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, в активе команды 71 очко. «Фулхэм» идёт на 18-м месте с 28 очками.

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