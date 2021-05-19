Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Соединенным Штатам удалось уговорить власти Израиля отказаться от проведения наземной военной операции в секторе Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

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Источники утверждают, что Израиль уже был готов начать наземную операцию на палестинской территории, что привело бы к дальнейшему обострению конфликта. Они утверждают, что израильские власти отказались от этих планов из-за вмешательства Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники агентства Associated Press заявили, что Израиль готовится завершить военную операцию против палестинского движения ХАМАС «в ближайшие дни». Отмечалось, что решение о сворачивании операции было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после переговоров с президентом США Джо Байденом.

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