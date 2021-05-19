Челябинск, , 07:31 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области прокуратура потребовала закрыть нелегальный хостел. Суды поддержали позицию надзорного органа, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, один из бизнесменов имеет в доме на улице Мира семь квартир и использует их в качестве хостела. Внутри находятся двухярусные кровати, позволяющие одновременно проживать десяткам людей. При этом отдельного входа нет, постояльцы пользуются общим подъездом жилого дома. А в соответствии со статьёй 17 Жилищного кодекса РФ в многоквартирных домах жилое помещение нельзя использовать для предоставления гостиничных услуг.

Прокуратура провела проверку и по её итогом в горсуд Южноуральска было направлено исковое заявление, которое было удовлетворено. Ответчик подал апелляционную жалобу, но облсуд оставил её без удовлетворения.