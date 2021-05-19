Пермь, , 07:29 — REGNUM В Перми вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении серии краж из кабинетов медперсонала станции скорой помощи, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что мужчина в августе — сентябре 2020 года проникал в кабинеты, когда медики были на выезде, и похищал личные вещи, банковские карты и денежные средства, принадлежащие фельдшерам. С банковских карт он совершал покупки и при возможности снимал деньги. Ущерб составил примерно 90 тыс. рублей.

Суд приговорил злоумышленника к трем с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима. Гражданские иски пострадавших медиков удовлетворены в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.