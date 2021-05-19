Иркутск, , 07:29 — REGNUM В Иркутской области возбуждено сразу 14 уголовных дел по статье о незаконном перемещении стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Читинской таможни, речь идёт о преступной схеме, которая помогла гражданину Китая создать ОПГ и вывезти из Приангарья на родину лес на общую сумму на 82,8 млн рублей.

Сам пункт, где скупали незаконно заготовленную древесину, находился в Иркутске. По решению суда трое подозреваемых заключены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса, было сказано в августе 2020 года на официальном сайте ведомства.

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