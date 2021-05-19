Москва, , 07:26 — REGNUM Россия с 90-х годов продолжает сущностно идти путем поощрения антипатриотизма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Политолог отметил, что президент России Владимир Путин не до конца переломил ситуацию существования антинациональной «гибридной» элиты в стране. И, главное, стратагема существования стране не изменилась — стремление на Запад при постоянном поиске компромисса даже там, где его быть не может.

«Когда именно это чрево, вынашивающее гада, будет стерилизовано? Когда именно этот гибрид не будет происходить, и мы услышим разные голоса — патриотически-либеральные, критикующие власть и любые, но все эти голоса будут патриотическими (хотя мне кажется, что патриотизм — это аксиома)… Все эти голоса будут национальными. Вот когда они станут всерьез национальными, вот тогда мы выдвинемся в новую стратагему», — заявил политолог.

По его словам, эта новая стратагема не имеет ничего общего с одномыслием или железной марширующей колонной. Но если это произойдёт, ситуация двойственности, когда уничтожение России в британском аналитическом центре Chatham House, обсуждают сами русские, станет невозможна.

Сейчас же ситуация такова, что истинным проявлением «приличности» в нашей элите является вписанность того или иного ее члена в западные структуры. И чем более они антирусские, тем «приличней» человек.