Москва, 19 мая 2021, 07:26 — REGNUM Россия с 90-х годов продолжает сущностно идти путем поощрения антипатриотизма, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Политолог отметил, что президент России Владимир Путин не до конца переломил ситуацию существования антинациональной «гибридной» элиты в стране. И, главное, стратагема существования стране не изменилась — стремление на Запад при постоянном поиске компромисса даже там, где его быть не может.
По его словам, эта новая стратагема не имеет ничего общего с одномыслием или железной марширующей колонной. Но если это произойдёт, ситуация двойственности, когда уничтожение России в британском аналитическом центре Chatham House, обсуждают сами русские, станет невозможна.
Сейчас же ситуация такова, что истинным проявлением «приличности» в нашей элите является вписанность того или иного ее члена в западные структуры. И чем более они антирусские, тем «приличней» человек.