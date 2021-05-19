Курган, , 07:25 — REGNUM Выборы нового главы Кургана проведут в июле. Об этом сообщает «Область 45» со ссылкой на председателя гордумы Игоря Прозорова.

Конкурс на должность главы столицы Зауралья продлится полтора месяца, отметил Прозоров.

Напомним, прежний мэр Кургана Андрей Потапов досрочно покинул пост по собственному желанию. Депутаты гордумы проголосовали за его отставку 12 мая 2021 года. На данный момент временно исполняет обязанности главы городаЕлена Ситникова.

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