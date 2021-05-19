Ульяновск, , 07:24 — REGNUM В Ульяновской области продолжается подготовка к международному кинофестивалю имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Он откроется 25 мая, а «звёздная дорожка» будет обустроена на набережной реки, сообщает региональное министерство искусства и культурной политики.

Кинопраздник пройдёт в 12-й раз с 25 по 29 мая. Церемония открытия состоится на набережной Свияги. В этом году почётными гостями фестиваля станут народные артисты России Владимир Хотиненко и Александр Филиппенко, кандидат искусствоведения, доцент ВГИК Татьяна Яковлева, заслуженная артистка России Инга Оболдина.

На фестивале будут представлены российские фильмы и спектакли. Организаторы отмечают, что участник театра «Квартет И», заслуженный артист России Камиль Ларин, блогер Виктор Трубачёв и режиссёр Илья Ермолов представят фильм «Маленький воин».

Зарубежная программа познакомит с произведениями кинематографистов Германии, Белоруссии, Франции, Кореи, Китая, Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От всей души» проходит с 2008 года. В 2020 году подготовлена специальная онлайн-программа, посвящённая юбилейным датам — 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, 75-летию Победы, Году молодых в Ульяновской области.

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