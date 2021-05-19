Чита, , 07:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 19 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 849, причём 31 из них обнаружили за за последние сутки.

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Вместе с тем 41 393 пациента (+41 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 830 человек (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 41 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за последние сутки), 20 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за последние сутки).

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