Москва, 19 мая 2021, 07:20 — REGNUM Гибридная элита России ведет страну к моменту наиболее удобного с точки зрения Запада ее уничтожения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, все, что было задумано в 90-е годы после поражения в России в холодной войне было постепенное расчленение России, выразившееся в формуле «берите столько суверенитета, сколько можете проглотить» и в помощи чеченскому исламистскому сепаратизму.
Он также отметил, что таким нехитрым способом Россию направляют в русло, в котором момент окончательного уничтожения России будет оптимальным для Запада. И всякие попытки выйти из этого коридора движения к максимально-оптимальному уничтожению, останавливаются «гибридной» элитой, которая «за поговорить».