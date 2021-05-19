Москва, , 07:20 — REGNUM Гибридная элита России ведет страну к моменту наиболее удобного с точки зрения Запада ее уничтожения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Когда мы, наконец, поймем, что для Запада в целом хороший русский и хорошая Россия — это мертвый русский и мертвая Россия? Что никаких вопросов о каком-либо компромиссе… Придет самый либеральный лидер, он будет лизать американцам все, что угодно, они все равно не оставят эту Россию в качестве целостного государства. Она никому не нужна в этом виде», — заявил политолог.

По его словам, все, что было задумано в 90-е годы после поражения в России в холодной войне было постепенное расчленение России, выразившееся в формуле «берите столько суверенитета, сколько можете проглотить» и в помощи чеченскому исламистскому сепаратизму.

«Эта стратегия постоянна — Россия должна быть расчленена и уничтожена. Это окончательная идея, а все, что происходит в промежутках… «Они сейчас хотят дернутся? Не надо, не надо, давайте поговорим. А вот, видите, мы говорим, они уже не дергаются. Успокоились. Опять дернулись? Опять поговорим», — продолжил политолог.

Он также отметил, что таким нехитрым способом Россию направляют в русло, в котором момент окончательного уничтожения России будет оптимальным для Запада. И всякие попытки выйти из этого коридора движения к максимально-оптимальному уничтожению, останавливаются «гибридной» элитой, которая «за поговорить».