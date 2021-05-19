Оренбург, , 07:18 — REGNUM На востоке Оренбургской области прогнозируют отступление жары. Во второй половине недели (с 19 мая) в восточной части региона ожидаются дожди и грозы, сообщает гидрометцентр.

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Синоптики отмечают, что дожди с грозами будут носить кратковременный характер. Они пройдут в сопровождении порывистого ветра и понижении температуры воздуха.

В конце недели (21 мая) рабочей недели грозовые дожди придут в западные и южные районы Оренбуржья.

Согласно метеопрогнозу, 19 мая в Оренбурге воздух прогреется до +31°C, возможна гроза без дождя. Такая же погода ожидается в Бузулуке. В Орске прогнозируют +27 °C, кратковременный дождь и грозу. В ряде районов региона не исключается град.