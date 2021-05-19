Москва, 19 мая 2021, 07:18 — REGNUM Комитет Госдумы по спорту и делам молодежи рекомендовал Минспорта при подготовке проекта федерального бюджета выделить средства на адаптацию стадиона «Екатеринбург-Арена», передает корреспондент ИА REGNUM.
Парламентарии рекомендуют Минспорту «рассмотреть вопросы о выделении бюджетных ассигнований на… адаптацию спортивного стадиона «Екатеринбург-Арена» для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период».
По подсчетам экспертов, цена проекта составит более 1,2 млрд рублей.
В бюджете также следует предусмотреть финансирование таких программ, как «Земский тренер», «Сельская инфраструктура», а также средства на реализацию проектов государственно-частного партнерства в области развития спорта на селе, следует из документа.