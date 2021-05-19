Москва, , 07:17 — REGNUM Россия продолжает существовать в ситуации гибридной элиты, которая саботирует и блокирует любые патриотические телодвижения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Она пронизывает всё… Смысл же заключается в том, что эта конструкция 90-х годов, она модифицирована, яд этот ослаблен… Но вот этого гада антирусской России, антирусской интеллигенции, антирусской политики, проводимой самим Кремлем, удалось отчасти нейтрализовать, но имеем ли мы право говорить, что мы перешли в новую стратагему? Или вот это тяни-толкай все время существует. Мы же видим, что существует. Мы видим, как оно сдерживает любые патриотические действия, нейтрализуя их отчасти, и всегда подталкивает к сближению с Америкой там, где это фактически уже невозможно», — заявил политолог.

По его словам, как только эта «гибридная» элита видит малейшие и слабейшие поползновения Запада по поводу какого-то диалога, она тут же сворачивает все патриотические программы и начинает разговоры ни о чем, которые заканчиваются очередным пониманием, что ее, элиту эту, никто не любит, не хочет и презирает.