Москва, 19 мая 2021, 07:17 — REGNUM Россия продолжает существовать в ситуации гибридной элиты, которая саботирует и блокирует любые патриотические телодвижения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, как только эта «гибридная» элита видит малейшие и слабейшие поползновения Запада по поводу какого-то диалога, она тут же сворачивает все патриотические программы и начинает разговоры ни о чем, которые заканчиваются очередным пониманием, что ее, элиту эту, никто не любит, не хочет и презирает.