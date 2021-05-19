Иркутск, , 07:15 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2496 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 19 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 68 625 человек (+114 за последние сутки). Госпитализированы 1135 (-13 за последние сутки). Выздоровели 66 586 пациентов (+133 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 275 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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