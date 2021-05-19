Москва, 19 мая 2021, 07:13 — REGNUM Россия должна порвать с двойственностью, когда борьбой с ней самой занимается часть ее же собственной элитой вместе с западными структурами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, российские граждане, неважно, патриотического или либерального толка, должны отстаивать интересы России, в либеральном или консервативном ключе. Но невозможно, чтобы существовала гибридная конструкция, где граждане России работают на Chatham House, ведущий войну с Россией и русскими. По его словам, эта конструкция вездесуща.