Москва, , 07:13 — REGNUM Россия должна порвать с двойственностью, когда борьбой с ней самой занимается часть ее же собственной элитой вместе с западными структурами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Chatham House и при Тойнби, и сейчас всегда был главным антирусским центром. Антисоветским, антирусским, наиболее утверждающим, что эти монстры — русский и советский, все то же самое и так далее… Главный вопрос заключается в том, когда мы разграничим Chatham House как войну с Россией и наших граждан, которые участвуют в этом. Когда перестанет сплетаться эта гидра. Потому что отдельно должен быть Chatham House и он должен воевать с нами, а отдельно — наши граждане», — заявил политолог.

По его словам, российские граждане, неважно, патриотического или либерального толка, должны отстаивать интересы России, в либеральном или консервативном ключе. Но невозможно, чтобы существовала гибридная конструкция, где граждане России работают на Chatham House, ведущий войну с Россией и русскими. По его словам, эта конструкция вездесуща.