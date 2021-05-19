Катманду, , 07:09 — REGNUM Не менее трех человек пострадали при землетрясении в Непале, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявления местных властей.

Отмечается, что люди получили травмы в результате обрушения стен в их доме. Пострадавших направили в больницу. При этом местные власти уже получили ряд сообщений о других происшествиях и разрушениях, однако подробности пообещали предоставить позднее. В настоящее время власти Непала уточняют ущерб от подземных толчков.

Ранее в Непале произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр находился в районе Ламджунг в центральной части страны. При этом подземные толчки ощутили жители разных регионов Непала, включая жителей столицы Катманду.