Ханой, , 06:58 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что 30 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом основные очаги COVID-19 во Вьетнаме располагаются на севере страны. Ведомство утверждает, что все новые случаи связаны с контактами с уже известными пациентами.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 4543. Уже смогли выздороветь 2 687 пациентов. Еще более 121 тыс. человек находятся на карантине под наблюдением.