Чебоксары, , 06:55 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» на торги выставляют имущество предприятия. Начальная цена превышает 3,37 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Имущество завода-банкрота впервые выставляется на торги, которые пройдут в форме открытого аукциона с закрытой формой предоставления предложений о цене. Начальная цена первого лота определена в размере 3 377 586 155 рублей 2 копейки, для участия в торгах необходимо будет внести задаток в сумме 100 000 000 рублей.

В состав лота включено имущество должника, как находящегося в залоге у ООО «КТЗ», так и не являющегося предметом залога. Перечень имущества занял более 340 страниц — в частности, это здания, производственные сооружения, цеха, коммунальная инфраструктура, патенты, права аренды земельных участков, оборудование, дебиторская задолженность.

«Одновременно с заявкой участник подаёт предложения о цене, которая не подлежит разглашению до начала проведения торгов. Заявка должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ (конкурсному управляющему) и о характере этой заинтересованности», — говорится, в частности, в документе.

ПТ признается участник, предложивший максимальную цену за имущество, указанную в предложении о цене. В случае, если две и более заявки УТ содержат предложения об одинаковой цене, ПТ признается УТ, ранее других представивший заявку на участие в торгах

Торги назначены на 2 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение по делу о банкротстве ПАО «Чебоксарский агрегатный завод», где в 2018 году было введено наблюдение. Суд признал предприятие банкротом.

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