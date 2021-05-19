Курган, , 06:50 — REGNUM В Курганской области до 7 июня продлён запрет на посещение гражданами лесов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В регионе с 23 апреля действует особый противопожарный режим. Только с 17 по 18 мая на землях лесного фонда произошло 10 пожаров на 47,25 гектарах.

Всего с начала пожароопасного сезона в Курганской области произошло 200 пожаров на площади 15,7 тыс. гектаров.