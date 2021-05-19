Ульяновск, , 06:33 — REGNUM В Ульяновской области проводится проверка по факту угона транспортного средства, которое было сдано в пункт приёма металлолома. Об этом сообщает УМВД по региону.

С заявлением об угоне автомобиля ВАЗ-2106 в ведомство обратился 66-летний житель Старомайнского района. В ходе оперативных мероприятий в поле зрения попал местный житель 2003 года рождения, который уже имеет судимость.

Следствием предварительно установлено, что подозреваемый разбил окно автомобиля, завёл двигатель и стал кататься по рабочему посёлку, а затем приехал на угнанной машине в пункт приёма металлолома. В ведомстве отмечают, что у работника не оказалось нужной суммы и подозреваемому предложили за деньгами позже.

По данному факту полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области задержан подозреваемый в краже легковой машины, заглохшей и оставленной на один час у заправки. В полиции отмечают, что в преступлении подозревают жителя Димитровграда, который планировал отбуксировать автомобиль для сдачи на металлолом.

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